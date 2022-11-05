Глеб Никитин встретился с семьями мобилизованных нижегородцев 4 ноября

В Ковернинском районе Глеб Никитин встретился с супругой мобилизованного 23 сентября жителя деревни Гавриловка Олесей К. ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Глеб Никитин встретился с семьями мобилизованных нижегородцев в Краснобаковском и Ковернинском районах 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В Ковернинском районе Глеб Никитин встретился с супругой мобилизованного 23 сентября жителя деревни Гавриловка Олесей К. В семье две дочери, младшей – два года. Супруги заключили военный социальный контракт, по которому назначены меры поддержки. Женщина рассказала губернатору, что до отъезда мужа не был завершен ремонт. Глеб Никитин пообещал предоставить семье всю необходимую помощь.

– Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тысяч рублей. Я, в свою очередь, в связи с Днем народного единства и 410-летием подвига нижегородского ополчения принял решение о единовременной выплате в 50 тысяч рублей от региона. Обязательно продолжим помогать и по другим направлениям, – отметил Глеб Никитин.

В Краснобаковском районе, в деревне Теплухино губернатор Нижегородской области встретился с Ксенией Л. Ее муж был мобилизован также 23 сентября. В их семье один ребенок – дочь. Ксения заключила военный социальный контракт, по которому назначены выплаты.

В Краснобаковском районе, в деревне Теплухино губернатор Нижегородской области встретился с Ксенией Л. ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Глеб Никитин также добавил, что федеральные и региональные решения смогут закрыть вопрос о единовременных выплатах. Также очень важным направлением работы является вопрос снаряжения. И по нему также губернатор продолжит работу.