Нижегородское «Торпедо» уступило «Локомотиву» со счетом 0:4 в матче КХЛ 5 ноября Фото: Мария СОРОКИНА

Хоккеисты «Торпедо» в домашнем матче проиграли ярославскому «Локомотиву» со счетом 0:4. Об этом сообщается на сайте ХК «Торпедо».

На первых минутах у хозяев были все шансы открыть счет. В составе «Локомотива» было два удаления. Но это не помогло нижегородской команде. После этого «железнодорожники» забили первую шайбу. До перерыва у торпедовцев были возможности для сравнения счета. Нападающий Александр Дарьин и вратарь Даниил Исаев два раза сходились у ворот «Локомотива», но безрезультатно.

Во втором периоде бомбардир-защитник «железнодорожников» Андрей Сергеев сильным броском удвоил преимущества ярославцев. Неплохие подходы и быстрые атаки ХК «Торпедо» не привели к решающему броску. В конце периода подставление от нападающего Егора Коршкова принесло еще один успех «Локомотиву».

До окончания третьего периода торпедовцы старались добиться успеха атакой. Но нижегородская команда не смогла изменить счет. На двадцатиминутке шайбу забросил Артём Ильенко.

Стоит отметить, что торпедовцы нанесли 17 бросков, что не свойственно команде.

– Мы пытались навязать сопернику ту игру, которая нам привычно. Соперник сегодня очень хорошо действовал в обороне. У них были хорошие моменты, хорошие броски от синей линии, голы после подставлений, добиваний и отскоков, – рассказал тренер «Торпедо» Михаил Васильев.

Нижегородское «Торпедо» сыграет с московским «Спартаком» в КРК «Нагорный» 7 ноября.