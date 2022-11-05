Средства федерального бюджета выделят на ремонт Ковернинской и Краснобаковской ЦРБ в Нижегородской области ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Ковернинскую и Краснобаковскую ЦРБ отремонтируют на средства федерального бюджета в Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Глеб Никитин.

Обе больницы участвуют в программе модернизации первичного звена здравоохранения, по которой закупается новый транспорт и оборудование, также проводится капитальный ремонт.

Губернатор Нижегородской области посетил ЦРБ, чтобы проверить, какие еще работы необходимо сделать.

Так, было принято решение, что в Ковернино необходимо отремонтировать инфекционное отделение. В Красных Баках обновления требует пищеблок.

Кроме того, в обоих учреждениях нужно провести работы по благоустройству, отремонтировать подъездные дороги и обновить освещение.

Напомним, на заседании комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований было решено выделить на капитальный ремонт четырех нижегородских больниц свыше 145 миллионов рублей.