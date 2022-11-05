30 нижегородских ДУКов могут получить отказ в продлении лицензии Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

30 нижегородских ДУКов могут получить отказ в продлении лицензии на управление многоквартирными домами. Такие цифры стали известны в ходе совещания ГЖИ с представителями ДУКов 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

315 домоуправляющих компаний Нижегородской области должны продлить лицензию до 11 января 2023 года. Это касается компаний, которые оформили лицензию в 2018 году или ранее. Заявления на продление должны были быть поданы до 1 ноября 2022 года.

– Все документы, представленные управляющими компаниями, будем тщательно проверять. Особое внимание обратим на грубые нарушения в период работы домоуправляющих организаций, – подчеркнул главный государственный жилищный инспектор региона Игорь Сербул.

Уже известно, что 30 коммунальных организаций допустили грубые нарушения. Таковыми являются отсутствие договоров на обслуживание газового оборудования внутри дома, лифтов. Также серьезной оплошностью считается отсутствие договоров на предоставление коммунальных ресурсов, потребляемых жителями многоквартирного дома для содержания общего имущества.

Решение о продлении лицензии или об отказе в этом продлении будет принято после всех этапов проверки в течении 15 рабочих дней.