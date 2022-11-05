Новый крытый манеж для конного спорта открылся в нижегородском центре «Надежда» ФОТО: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Новый крытый манеж для конного спорта открылся в центре «Надежда». Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Здание манежа составляет полторы тысячи квадратных метров. Оно втрое больше предыдущей площадки и строилось по международным стандартам.

В крытом конноспортивном манеже есть площадки для соревнований и занятий. Новое здание может вместить вдвое больше детей, чем прежнее. И тренироваться теперь получится на протяжении всего года.

Кроме того, в центре «Надежда» заниматься конным спортом смогут дети с ограниченными возможностями здоровья.

– Наверное, каждый знает, как полезны общение и занятия с лошадьми, этими умнейшими и грациозными животными, которые являются друзьями и помощниками людей уже около шести тысяч лет, – отметил Юрий Шалабаев. – В психологии даже есть термин «иппотерапия» - реабилитация посредством верховой езды.