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НовостиОбщество5 ноября 2022 11:33

Нижегородцы могут забронировать красивую дату свадьбы в 2023 году

Дата открыта для бронирования в домах бракосочетания
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородцы могут забронировать красивую дату свадьбы в 2023 году

Нижегородцы могут забронировать красивую дату свадьбы в 2023 году

Фото: Иван МАКЕЕВ

Нижегородцы могут забронировать красивую дату бракосочетания в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на управление ЗАГС.

Зеркальная дата свадьбы 23. 02. 2023 года открыта для бронирования в Нижегородском и Заречном домах бракосочетания.

Кроме того, по традиции для проведения церемонии открыты даты с 17 по 23 апреля на Красную Горку. Считается, что свадьбы, сыгранные в это время, приносят молодым счастье. Также заключить брак предлагают 8 июля, в День семьи, любви и верности.

Заранее согласовать дату свадьбы можно через портал Госуслуг.

Напомним, с 4 ноября 2022 года во всех Нижегородских ЗАГСах во время бракосочетания звучит гимн Российской Федерации.