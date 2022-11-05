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НовостиОбщество5 ноября 2022 10:59

Сенатор Александр Вайнберг спел «Нижегородскую» песню с группой «Любэ» на площади Минина и Пожарского 4 ноября

Бывший музыкант группы является автором песни о Нижнем Новгороде
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Сенатор Александр Вайнберг спел «Нижегородскую» песню с группой «Любэ» на площади Минина и Пожарского 4 ноября ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Сенатор Александр Вайнберг спел «Нижегородскую» песню с группой «Любэ» на площади Минина и Пожарского 4 ноября ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Член Совета Федерации РФ, сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг спел песню «Нижегородская» вместе с группой «Любэ» на концерте в честь Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Бывший музыкант группы «Любэ» Александр Вайнберг исполнил с музыкальным коллективом свою песню о Нижнем Новгороде. Композиция «Нижегородская» победила в конкурсе на лучшую песню о городе в 2021 году.

– Очень круто, что вечером нижегородцев со сцены поздравлял Николай Расторгуев и группа «Любэ»! За исполнение «Нижегородской» отдельное спасибо! – отметил в своем телеграм-канале Глеб Никитин.

Напомним, в честь Дня народного единства на Дмитриевской башне Кремля организован мэппинг, посвященный подвигу народного ополчения.