Сенатор Александр Вайнберг спел «Нижегородскую» песню с группой «Любэ» на площади Минина и Пожарского 4 ноября ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Член Совета Федерации РФ, сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг спел песню «Нижегородская» вместе с группой «Любэ» на концерте в честь Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Бывший музыкант группы «Любэ» Александр Вайнберг исполнил с музыкальным коллективом свою песню о Нижнем Новгороде. Композиция «Нижегородская» победила в конкурсе на лучшую песню о городе в 2021 году.

– Очень круто, что вечером нижегородцев со сцены поздравлял Николай Расторгуев и группа «Любэ»! За исполнение «Нижегородской» отдельное спасибо! – отметил в своем телеграм-канале Глеб Никитин.

Напомним, в честь Дня народного единства на Дмитриевской башне Кремля организован мэппинг, посвященный подвигу народного ополчения.