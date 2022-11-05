Новый кинотеатр откроется в ТЦ «Шоколад» в Нижнем Новгороде в ноябре Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Новый шестизальный кинотеатр откроется в ТЦ «Шоколад» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА «В городе N» со ссылкой на генерального директора кинотеатра Андрея Головятинского.

Шесть залов кинотеатра в торговом центре на Белинского будут выполнены в разной цветовой гамме. Также каждое зрительное помещение будет отличатся от остальных по вместимости и уровню комфорта. Например, в VIP-зале установлены кресла, трансформирующиеся в горизонтальное положение.

Общая вместимость кинотеатра составляет 500 человек.

В мини-баре около входа в зрительные залы можно приобрести попкорн, напитки и купить билеты. Кроме того, на время просмотра фильма можно оставить детей в игровой комнате, в которой предусмотрены аниматоры.

Около залов будут располагаться зоны для компьютерных и настольных игр. Запечатлеть атмосферу прекрасного дня помогут фотозоны. А чтобы подкрепится, можно зайти в кафе, которое скоро откроется, «love pizza» с панорамным окном.

По словам директора кинотеатра, для посетителей парковка будет бесплатной в течении трех часов.

Официальное открытие кинотеатра планируется в конце ноября.