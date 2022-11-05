Поезд Деда Мороза приедет в Нижний Новгород 3 декабря ФОТО: пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»

Поезд Деда Мороза приедет в Нижний Новгород 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Передвижная резиденция представляет собой празднично украшенный состав. Дед Мороз, приезжая в разные города, дарит новогоднюю сказку всем, кто не может посетить его в Великом Устюге. В представлениях будут участвовать аниматоры, артисты и все желающие. Поезд волшебника состоит из 19 вагонов, в том числе салона-приемной, вагона-сцены, вагона «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагонов-ресторанов, вагона-лавки и других.

В Нижний Новгород поезд Деда Мороза прибывает в 11.00. Отправление запланировано на 15.00 3 декабря.

Поезд преодолеет свыше 33 тысяч км по дорогам России.

– Путешествие по Горьковской железной дороге Поезд Деда Мороза начнет 3 декабря со станции Нижний Новгород, в этот же день он посетит станцию Арзамас-2. Затем поезд сделает остановки на станциях Чебоксары (4 декабря), Йошкар-Ола и Казань (5 декабря), Ижевск (6 декабря). Кроме того, поезд посетит станции Ковров и Владимир (13 января), а также Киров (14 января), – отметили в пресс-службе Горьковской железной дороги.