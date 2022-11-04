В Нижнем Новгороде задержали мужчину, угрожавшего убить свою мать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Московского района Нижнего Новгорода задержала мужчину, который угрожал своей 70-летней матери, что он убьет ее. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

В полицию женщина обратилась сама. По словам потерпевшей, ее сын, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, хватал ее за шею и угрожал.

Как оказалось, 48-летний мужчина уже был судим ранее. В настоящий момент полиция возбудила уголовное дело по статье об угрозе убийством. Согласно статье, мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на два года.