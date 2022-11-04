С 4 ноября в Нижегородских ЗАГСах будет звучать гимн России. Фото: Главное управление ЗАГС Нижегородской Области

С 4 ноября этого года во всех Нижегородских ЗАГСах во время бракосочетания будет звучать гимн Российской Федерации. Такое решение приняла руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Национальный гимн — один из государственных символов Российской Федерации вместе с флагом и гербом. В ЗАГСе при проведении торжественной церемонии бракосочетания уже давно используются герб и флаг , чтобы подчеркнуть официальность и важность церемонии.

- Уверена, что гимн России добавит торжественности церемониям заключения брака, позволит молодоженам испытать чувства патриотизма, единства и ответственности за созданную ими семью. Ведь именно счастливые и крепкие семьи являются залогом развития и процветания нашей великой страны, - отмечает Ольга Краснова.

Инициатива вступает в свою силу в День народного единства. Ее уже смогли оценить первая пара молодоженов. Виктор и Людмила Иевлевы скрепили свои отношения под гимн России

- Считаем, что гимн, звучащий в такие важные минуты жизни, станет прекрасной традицией, - добавили молодожёны.