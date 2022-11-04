Праздничную подсветку включат на нижегородской телебашне 4 ноября.

В Нижнем Новгороде в честь Дня народного единства включат праздничную подсветку на нижегородской телебашне. Об этом сообщает ФГУП «РТРС, филиал Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».

- В честь Дня народного единства 4 ноября с 20:00 до 24:00 на телебашне появится праздничная видеооткрытка в цветах российского триколора, - говорится в сообщении. – Также на башне будут показаны главные городские достопримечательности, в том числе изображения кремля, памятника Козьме Минину и герба Нижегородской области. Кроме того, там можно будет увидеть текстовое поздравление «С Днем народного единства!»

Напомним, включать праздничную подсветку и показывать различные видеосценарии на нижегородской телебашне стало возможным после установки современной архитектурно-художественной подсветки. На гранях телебашни установлены светодиодные пиксели , а по периметру – линейные прожекторы. Благодаря такой концепции освещения телебашню стали называть «Волго-Окский маяк».