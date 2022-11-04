Мобилизованные нижегородцы получат единовременную выплату 50 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мобилизованные нижегородцы получат единовременную выплату в размере 50 тыс рублей. Такое изменение внес в указ о поддержке мобилизованных губернатор Нижегородской области Глеб Никитин к празднику Дня народного единства 4 ноября. Об этом сообщат пресс-служба правительства Нижегородской области.

Также поддержку получат и семьи мобилизованных нижегородцев. Семья с при среднедушевом доходе ниже прожиточного минимума будет получать 10 тыс рублей в месяц.

— Это станет весомым региональным дополнением к важному федеральному решению. Накануне Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и проходящим службу по контракту, - добавил Глеб Никитин.

По словам губернатора Нижегородской области, с момента частичной мобилизации и ее завершения правительство региона постоянно работает с мобилизованными нижегородцами и их семьями. Заключаются военные социальные контракты, оформляются ежемесячные выплаты и льготы.

Напоминаем, что 10 октября этого года Глеб Никитин подписал указ о дополнительной поддержке мобилизованных жителях Нижегородской области. Речь идет о военном социальном контракте, при котором семьи мобилизованных получают поддержку – 50-процентная компенсация коммунальных платежей, бесплатные детские сады и горячее школьное питание.