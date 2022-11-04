Иван Носков: «Важно, чтобы люди жили в мире и согласии, уважая друг друга, традиции и менталитет разных народов»

Накануне 4 ноября в Дзержинске состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства. На сцене выступили творческие коллективы Дворца культуры химиков и дзержинские вокалисты, а лейтмотивом всей концертной программы стала многонациональность России.

С поздравлениями к гостям – представителям некоммерческих организаций и национальных культурных центров – обратились глава города Дзержинска Иван Носков, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Парамонов и депутат городской Думы Нина Аранович.

«Для нашей многонациональной страны очень важно, чтобы люди жили в мире и согласии, уважая друг друга, уважая традиции и менталитет разных народов. Мы с вами бок о бок работаем, учимся, живем, вместе отдыхаем, гуляем в одних парках. Я уверен, что каждый любит Дзержинск и хочет, чтобы наш город развивался, был красивым, современным и комфортным. Чтобы он был не только городом трудовой доблести благодаря предкам, но и городом со славным будущим. И каждый честно работает для этого. Желаю вам взаимопонимания, здоровья, счастья, успехов в вашей работе! С праздником!» – обратился к гостям праздника глава города Дзержинска Иван Носков.

На сцене в творческих номерах зрители увидели национальные костюмы, обряды и традиции народов Якутии и Мордовии, Татарстана, Кубани и Древней Руси. Как символ вступления в состав Российской Федерации территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей прозвучала песня «Кукушка». Также в рамках концерта состоялся яркий флешмоб «Россия многоликая» от воспитанников ансамблей «Разгуляй» и «Вольный ветер».

«Этот праздник напоминает всем нам вековые традиции единения перед лицом общей опасности. Мы, современные россияне, благодарны тем, кто в разные исторические периоды отстаивал свободу и независимость нашего Отечества. Давайте помнить всегда, а не только в этот день, что у нас общие корни, общая культура, общие история и язык, общие поражения и победы. Поэтому и будущее – общее, а каким оно будет, зависит только от нас. Желаю каждому благополучия, успехов в любом начинании и веры в лучшее!» – сказал депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Парамонов.

Напомним, полная программа мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, опубликована на сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф/.