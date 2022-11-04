Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем народного единства. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем народного единства. Соответствующее обращение было опубликовано сегодня, 4 ноября.

- День народного единства — это живое свидетельство мужества и патриотизма наших предков, - отметил глава региона. - Именно Нижний Новгород в годы Смутного времени стал центром гражданского единения.

Губернатор напомнил, что в 1612 году именно у стен Нижегородского кремля прозвучал призыв, на который откликнулись соотечественники. И именно благодаря этому 410 лет назад возникло народное ополчение, сумевшее освободить Москву.

- Думаю, что в те далекие годы люди тоже испытывали страх, тревогу, сомнения. Но были чувства сильнее. И главное из них — ощущение своей правоты, - отметил Глеб Никитин. - Люди боролись за возможность быть собой — говорить на родном языке, исповедовать веру предков, соблюдать традиции. И они выстояли и победили!

Глава региона отметил, что в российской истории было много испытаний. Но каждый раз им помогало выстоять единство и вера в себя.