В Нижнем Новгороде откроется первый центр консервации и реставрации книг. Фото: Кирилл Мартынов

Первый центр консервации и реставрации книг откроется в декабре 2022 года в Нижегородской областной научной библиотеке им. В.И. Ленина. Открытие центра обсудили министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на совещании 3 ноября.

Сообщается, что к 2030 году по всей стране запустят более 40 центров для реставрации и консервации книг. По словам министра культуры, свыше 3 млн редких книг нуждаются в «ремонте». И как оказалось, около 800 тысяч книг находятся у нас в Нижнем Новгороде.

Для реставрационного центра выделили помещение площадью 300 кв. м с отдельным служебным входом и выходом в правом крыле цокольного этажа. В центре будут располагаться две мастерские комнаты для реставрации письменных работ.

На базе Российской государственной библиотеки открыто обучение специалистов по повышению квалификации. Уже 7 нижегородских специалистов прошли обучение, еще 6 новых сотрудников обучатся в следующем году.

- Благодаря поддержке Министерства культуры России было принято решение увеличить штатную численность реставраторов, провести в Ленинской библиотеке капитальный ремонт для размещения Центра консервации и реставрации. Сюда поступит замечательное оборудование. Центр станет одним из крупнейших в стране, он не только будет работать для нужд Нижегородской области, но и сможет делиться опытом, практиками с другими регионами. Главное – это люди, их ощущение собственной значимости. Сохранению и восстановлению исторической среды, исторических памятников мы уделяем особое внимание. И запуск центра станет важным элементом этой работы, - отметил Глеб Никитин.

Ленинская библиотека Нижнего Новгорода имеет за плечами огромный опыт по реставрации книг, и с новыми центрами объем по консервации увеличится.