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НовостиОбщество3 ноября 2022 17:52

Первую в России региональную лабораторию «#ЗнайЧитай» открыли в Нижнем Новгороде

Она работает в Центральной районной детской библиотеке имени А.М. Горького
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Первую в России региональную лабораторию «#ЗнайЧитай» открыли в Нижнем Новгороде

Первую в России региональную лабораторию «#ЗнайЧитай» открыли в Нижнем Новгороде

Фото: Кирилл Мартынов

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыли первую в России региональную лабораторию детского и подросткового чтения «#ЗнайЧитай». Она находится в Центральной районной детской библиотеке имени А.М. Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Лаборатория находится в Центральной районной детской библиотеке имени А.М. Горького в Нижнем Новгороде

Лаборатория находится в Центральной районной детской библиотеке имени А.М. Горького в Нижнем Новгороде

Фото: Кирилл Мартынов

Проект лабораторий «#ЗнайЧитай» – это интерактивные пространства. Дети могут открыть для себя историю русского языка и письменности, узнать об отечественном книгопечатании, а также познакомится жанровым многообразием сказок народов России.

– «#ЗнайЧитай» – это большой федеральный проект, который создан специалистами Российской государственной детской библиотеки. Мы думали, чем еще наполнить наши современные модельные библиотеки, чтобы у детей было больше поводов общаться с книгой. Так родилась идея, чтобы сотрудники рассказывали маленьким детям и школьникам о письменности, её истории, сказках, – сказала Ольга Любимова.

В лаборатории предусмотрены исторические инсталляции на темы истории русской письменности и сказки. Интерактивность инсталляций заключается в том, что дети смогут не только прочитать и увидеть истории, но и пощупать, поучаствовать в них. Так, подготовлены грамоты из бересты, клинописные и восковые таблички для письма, копии страниц рукописных книг, сказочные костюмы, маски и многое другое.

В лаборатории предусмотрены исторические инсталляции на темы истории русской письменности и сказки

В лаборатории предусмотрены исторические инсталляции на темы истории русской письменности и сказки

Фото: Кирилл Мартынов

– «#ЗнайЧитай» – это очень интересный и продуманный проект с акцентом на русскую культуру, историю русской письменности. Огромный плюс – интерактивность. Дети смогут принять участие во многих мероприятиях, уже есть соответствующие методические разработки. Очень важен акцент на изучении локальных, нижегородских преданий. Уверен, что это будет интересно детям разных возрастов, – сказал Глеб Никитин.