Штрафы начнут взиматься за неоплату еще двух парковок в Нижнем Новгороде с 7 ноября Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Штрафы в рамках тестирования системы платных парковок начну взиматься за неоплату еще двух паркингов в Нижнем Новгороде с 7 ноября. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

В рамках тестирования системы платных парковочных пространств штрафы уже взимаются на улице Рождественской и Нижневолжской набережной. С 7 ноября к ним добавляется улица Костина и площадь Горького.

Автомобилисты, которые не оплатят время стоянки на парковке, будут получать штрафы.

Напомним, цена за час пользования парковочным местом составит не более 60 рублей. Бесплатно пользоваться паркингом можно 15 минут.

– Рекомендуем нижегородцам, которые собирались, но еще не успели, оформить соответствующие парковочные разрешения через региональный портал Госуслуг или МФЦ, – пояснили в департаменте.

Ранее сообщалось, что новую систему оплаты парковок утвердили в Нижнем Новгороде, теперь она будет поминутной.