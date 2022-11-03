Министр культуры Ольга Любимова прибыла с рабочим визитом в Нижний Новгород ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Министр культуры Ольга Любимова приехала с рабочим визитом в Нижний Новгород. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках рабочей поездки министра запланировано открытие первой в Нижегородской области лаборатории детского и подросткового чтения. Новое пространство находится в Центральной районной детской библиотеке имени Горького.

Также губернатор и министр культуры планируют проверить, как продвигаются работы по созданию одного из первых в России регионального центра консервации и реставрации книг в Ленинской библиотеке.

Не останутся без внимания и новые культурные пространства Нижнего Новгорода.

Немаловажной будет рабочая встреча Глеба Никитина и Ольги Любимовой, на которой пройдет обсуждение развития сферы культуры в Нижегородской области.