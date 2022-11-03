Пробки в Нижнем Новгороде достигли 9 баллов вечером 3 ноября. Фото: Яндекс.Пробки

Серьезные заторы сковали дороги Нижнего Новгорода в преддверии длинных выходных вечером 3 ноября. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает ситуацию в 9 баллов из 10 по данным на 16.30.

На улице подморозило, поэтому на дорогах может быть скользко, к тому же ситуацию усугубляет большое количество мелких ДТП.

Наиболее тяжелые ситуации наблюдаются на улице Белинского, на площади Лядова, на Деловой, на улице Родионова в оба направления, на проспекте Гагарина и Мызинском мосту, на Окском съезде наверх, на подъеме с метромоста, на Канавинском мосту в сторону Стрелки, а также на Нижневолжской набережной. В заречной части города постоять придется на улицах Баумана, Коминтерна, Московском шоссе, Кузбасской и Комсомольском шоссе.

Сегодня пробки возникли раньше обычного вечернего часа пик – вероятно, это связано с тем, что сегодня у многих нижегородцев короткий рабочий день перед предстоящим праздником.