Междугородний турнир по спортивной гимнастике проходит в Дзержинске накануне Дня народного единства

Второй день в Дзержинске на базе спортивной школы олимпийского резерва «Город спорта» проходит 53-й турнир по спортивной гимнастике. В этом году его участниками стали спортсмены из 8 городов: Дзержинска и Нижнего Новгорода, Казани, Каширы, Коврова, Москвы, Ярославля и Самары.

В открытии соревнований принял участие депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Парамонов.

«Уже много лет Дзержинск объединяет на своей земле спортсменов из разных городов России, и символично, что в этом году соревнования проходят накануне нашего общего праздника – Дня народного единства. Искренне восхищаюсь юными спортсменами, которые в свои 8 лет уверенно держатся на бревне и на брусьях, делают кувырки, сальто и шпагаты на ковре и, кажется, вообще ничего не боятся! Совершенствуйте и дальше свое мастерство, прислушивайтесь к свои тренерам и – если не на этих соревнованиях, то в жизни – побеждайте и будьте первыми!» – обратился Александр Парамонов к юным спортсменам.

Всего в турнире принимают участие 130 юношей и девушек. Они выступают в многоборье и соревнуются в 8 стандартных дисциплинах: вольные упражнения, опорный прыжок, бревно, разновысокие и параллельные брусья, конь, кольца и перекладина.

«Наш турнир начинался как турнир городов Поволжья, со временем стал масштабнее и перерос в турнир городов России. Когда-то их количество могло доходить до тридцати, но сейчас, к сожалению, такая возможность есть не у всех, и мы это понимаем. Тем не менее «Город спорта» был и остается одной из немногих спортивных школ региона, где культивируется спортивная гимнастика. Сейчас у нас занимаются около 600 человек: начинают с подготовительных групп, потом переходят в основные и со временем вместе с тренерами начинают достигать своих первых успехов», – рассказал заведующий отделением спортивной гимнастики СШОР «Город спорта» Сергей Комаров.

Отметим, что вчера хорошие результаты показали не только дзержинские спортсмены, участвующие в домашних соревнованиях. Во время турнира стало известно, что воспитанник «Города спорта» Валентин Бесхмельницын в составе сборной России стал победителем открытых республиканских соревнований по спортивной гимнастике «Турнир спортивной славы», которые проходят сейчас в Республике Беларусь. Что касается итогов турнира в Дзержинске, они будут известны к вечеру сегодняшнего дня.