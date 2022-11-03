Городской офицерский бал прошел в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прошел городской офицерский бал воспитанников военно-патриотических движений «Во славу Отечества». Пары в мундирах и кринолинах погрузились в атмосферу XIX века, танцевали полонез, мазурку, вальс и польку.

«По инициативе главы города Юрия Шалабаева в городе создан центр военно-патриотического воспитания. Он объединил все тематические направления и движения. Сегодняшний праздник – первый бал – даст старт большой работе», - отметил директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко.

Как добавил директор департамента, событию предшествовала двухнедельная подготовка. Для участников были организованы 10 мастер-классов по классическим бальным танцам ХIX века, играм в танцы «котильон», дивертисментам, конкурсы на знание бального этикета.

Участники бала рассказали, что его атмосфера пробуждает интерес к городской и российской истории, к искусству. «Ребята получают колоссальный опыт, узнают историю России в необычном формате, могут познакомиться с различными историческими персонажами, которые принесли пользу Отечеству», - подчеркнула заместитель директора департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Екатерина Медведева.

Самым почетным гостем бала стал участник Великой Отечественной войны, участник операции «Багратион», участник освобождения от немецко-фашистских захватчиков Белоруссии, Польши, Литвы Николай Егорович Кузянин, которому 96 лет. Он провел ребятам танцевальный мастер-класс.

Самой танцевальной и эрудированной парой стали ученики школы № 6 Кира Солдатова и Кирилл Наумов.

В честь проведения мероприятия, а также 300-летия со дня образования Российской Прокуратуры Петром 1, сотрудниками четвертого апелляционного отдела Генеральной Прокуратуры Российской Федерации был учрежден приз в номинации «Романтическая пара». Победителями стали ученики школы №137 Святослав Кузнецов и Екатерина Зюзина.

«Воспитанники из 60 муниципальных школ приняли участие в этом замечательном мероприятии. Цель мероприятия – объединить подростков, дать им понять через историю танца всю духовную, нравственную культуру русского офицерства, их патриотизм, мужество, уважительное отношение к женщине, способность защищать Родину и хранить честь российского офицерства», - сообщила директор департамента по социальной политике администрации Нижнего Новгорода Галина Гуренко.

По ее словам, планируется, что офицерский бал станет ежегодным. Следующее большое мероприятие центра военно-патриотического воспитания - конкурс патриотической песни. В декабре состоится первый тур конкурса – районный. А в День защитника Отечества всех приглашают на гала-концерт.

Напомним, в городском центре военно-патриотического воспитания уже работают кружки начальной военной и воздушно-десантной подготовки, психологические группы, юридические службы для родителей.