Бывший руководитель «ЕЦМЗ» в Нижнем Новгороде приговорен к трем годам условно за мошенничество Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший генеральный директор муниципального предприятия «Единый центр муниципального заказа» в Нижнем Новгороде приговорен к трем годам условного лишения свободы за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

По данным ведомства, подсудимый с сентября 2018 года по октябрь 2019 года, работая на предприятии заместителем директора, а после руководителем, совершал личные поездки в Тамбов и Москву за счет организации. Также организация оплачивала его проживание во время этих командировок. Путем обмана сотрудников подсудимый направлял себя в служебные поездки, соблюдая оформление всех необходимых документов, подтверждающих командировочные расходы.

Так, подсудимый потратил свыше 220 тысяч рублей, принадлежащих муниципальному предприятию.

Бывший директор «ЕЦМЗ» признан Советским районным судом виновным в преступлении по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком 3 года.

Напомним, муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» будет ликвидирован до конца года.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель нижегородского муниципального предприятия «Единый центр муниципального заказа» незаконно платил себе премии.