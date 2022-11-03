Купола строящегося храма на Рождественской освятили в Нижнем Новгороде

Купола строящегося храма освятили на улице Рождественской в Нижнем Новгороде. Фото: Кирилл Мартынов

Кресты, купола и колокола строящегося Троицкого храма на улице Рождественской освятили в Нижнем Новгороде. В церемонии приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и губернатор Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Храм во имя Пресвятой Живоначальной Троицы заложили в начале июля, и уже к ноябрю строители возвели стены обители. В ближайшие два месяца рабочие завершат монтаж кровли и перейдут к отделочным работам. В канун Дня народного единства освятили купола, кресты и колокола. Самый большой колокол весит 2,4 тонны, а всего их 12. Все они были отлиты на Ярославском колокольном заводе Шуваловых в городе Тутаеве.

- Сейчас завершается процесс возрождения исторического облика улицы Рождественской. Это место оставалось единственным, где была разруха. В результате участок был изъят. Совсем недавно здесь закладывали храм, а сейчас он уже практически обрел свои очертания. Приятно наблюдать, как из пепла возрождается святыня в центре Нижнего Новгорода. И то, что сегодняшнее событие происходит в канун Дня народного единства, очень символично, - сказал Глеб Никитин.

Троицкий храм на Рождественской был разрушен после революции, и перед строителями стояла задача восстановить его облик по старинным чертежам и фотографиям.