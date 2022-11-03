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НовостиОбщество3 ноября 2022 13:03

Госдолг Нижегородской области вырос за октябрь на 13,4 млрд рублей

Суммарно долг составляет 132,2 млрд рублей
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Госдолг Нижегородской области вырос за октябрь на 13,4 млрд рублей

Госдолг Нижегородской области вырос за октябрь на 13,4 млрд рублей

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Государственный долг Нижегородской области вырос за октябрь на 13,4 млрд рублей из-за доли инфраструктурного бюджетного кредита. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на Министерство финансов региона.

В связи с очередным займом из федерального бюджета объем долга Нижегородской области вырос на аналогичную сумму и составил 132,2 млрд рублей.

– Средства пойдут на строительство новых станций метро, укрепление склона по ул. Черниговская и создание террасного парка в Почаинском овраге, – рассказала министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

Стоит отметить, что был получен еще один транш федерального бюджета кредита. Он составил 4,9 млрд рублей. Эти средства пошли на погашение амортизационных частей облигаций Нижегородской области 2016 и 2017 годов выпуска. Таким образом, замена одного вида кредита другим не повлекла изменений госдолга.

Структура долга такова: 68,5% – бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 31,4% - государственные ценные бумаги, 0,1% - государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков отсутствуют.