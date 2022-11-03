Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 ноября 2022 12:30

Более 58 млн пассажиров приняла станция метро «Горьковская» за 10 лет работы

Она была открыта 4 ноября 2012 года
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Более 58 млн пассажиров приняла станция метро «Горьковская» за 10 лет работы.

Более 58 млн пассажиров приняла станция метро «Горьковская» за 10 лет работы.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Станция метро «Горьковская» в Нижнем Новгороде отмечает юбилей. Она заработала 10 лет назад, и за это время приняла в общей сложности 58,3 млн пассажиров. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

- Одним из них (пассажиров – прим.) был и остаюсь я, - признался глава города. - Метро всегда выручает, когда надо быстро добраться до нужного места, а с появлением «Горьковской» дорога из заречной части Нижнего в нагорную не превышает 25 минут.

Станция метро «Горьковская» в Нижнем Новгороде была открыта 4 ноября 2012 года – этого события горожане ждали 20 лет. Она стала 14-й по счету станцией нижегородской подземки. В этом году в столице Приволжья началось строительство еще двух станций метро – «Сенная» и «Площадь Свободы». Как сообщалось ранее, на продление Автозаводской ветки метро планируется направить 35,5 млрд рублей. Также по-прежнему остается в планах продление Сормовско-Мещерской ветки метро – для этого будут построены станции «Варя» и «Сормовская». Они должны появиться в Нижнем Новгороде к декабрю 2026 года.