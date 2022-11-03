Более 58 млн пассажиров приняла станция метро «Горьковская» за 10 лет работы. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Станция метро «Горьковская» в Нижнем Новгороде отмечает юбилей. Она заработала 10 лет назад, и за это время приняла в общей сложности 58,3 млн пассажиров. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

- Одним из них (пассажиров – прим.) был и остаюсь я, - признался глава города. - Метро всегда выручает, когда надо быстро добраться до нужного места, а с появлением «Горьковской» дорога из заречной части Нижнего в нагорную не превышает 25 минут.

Станция метро «Горьковская» в Нижнем Новгороде была открыта 4 ноября 2012 года – этого события горожане ждали 20 лет. Она стала 14-й по счету станцией нижегородской подземки. В этом году в столице Приволжья началось строительство еще двух станций метро – «Сенная» и «Площадь Свободы». Как сообщалось ранее, на продление Автозаводской ветки метро планируется направить 35,5 млрд рублей. Также по-прежнему остается в планах продление Сормовско-Мещерской ветки метро – для этого будут построены станции «Варя» и «Сормовская». Они должны появиться в Нижнем Новгороде к декабрю 2026 года.