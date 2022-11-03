Движение трех автобусных маршрутов временно изменится в Нижнем Новгороде Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Три автобуса будут временно следовать по новым маршрутам в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации».

Движение автобусных маршрутов А-3, А-19, А-27 временно изменится. Это связано с проведением дорожных работ на пересечении улицы Полтавской с улицей Республиканкой.

Автобусы будут двигаться по новой схеме. Проезд организован по улицам Белинского, Ижорской, Республиканской.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде скорректируют движение автобусов А-15, А-17 и А-48.

Напомним, с 00.01 4 ноября до 4.00 5 ноября 2022 года будет перекрыто движение на участке от Зеленского Съезда до улицы Минина, также по улице Ульянова, по Верхневолжской набережной, по Зеленскому Съезду, по улице Варварской, по улице Алексеевской, по Георгиевскому Съезду, улице Пожарского.