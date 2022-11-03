Завершился заочный этап Всероссийской акции “Наследие России: открываем новые маршруты”

Заочный этап Всероссийской акции “Наследие России: открываем новые маршруты” завершился в Мининском университете. Акция прошла в рамках федерального проекта “Патриотическое воспитание граждан Российской федерации” при поддержке Министерства Просвещения РФ.

Заданием для школьников в заочном этапе стала разработка туристических маршрутов по уникальным объектам родного края. Также ребята создавали челленджи, в которых знакомили учеников своих школ со значимыми местами, и записывали видео-флешмобы “Эстафета поколений”, где предлагали сохранить важные объекты для потомков. Свои видеоролики участники выкладывали на сайте акции, где каждый желающий мог их посмотреть и проголосовать. В итоге приз зрительских симпатий достался команде из Воронежа, маршруту “Воронеж - колыбель русского флота”.

- Мининский университет выиграл грант на проведение Всероссийской акции “Наследие России: открываем новые маршруты”, - рассказал ректор Виктор Сдобняков. - Наши педагоги разработали формат, который заинтересовал ребят со всей России - в акции приняло участие более 1000 школьников от 14 до 18 лет! Этот проект показывает, что патриотическое воспитание может быть современным и включать в себя не только получение исторических и географических знаний о своей малой родине, но и таких навыков как написание сценария, съемка и монтаж видео, PR-навыки - то, что действительно интересно подросткам.

Работы принимались по трем направлениям: природное и культурное наследие России, а также выдающиеся люди России. Всего было разработано 44 маршрута по России. В акции приняли участие представители Хабаровского края, Свердловской, Курганской, Ульяновской, Ростовской, Ленинградской, Московской, Владимирской, Воронежской областей, а также ребята из Республики Коми, Удмуртии и Татарстана. Но самое большое количество участников оказалось из Нижегородской области.

После окончания заочного этапа эксперты оценивают работы всех участников, а в финал пройдут по 3 команды в каждой номинации. К ним присоединится победитель онлайн-голосования - команда из Воронежа.

Финал пройдет 29 ноября на базе Мининского университета. Отметим, что транспортные расходы участников акции осуществляются за счет гранта.

Ранее сообщалось, что Мининский университет стал организатором направления “Педагогическое образование (дошкольное)” студенческой олимпиады “Я-профессионал”. Регистрация на олимпиаду продлится до 15 ноября.

Фото: Артем Руденко