Дождь со снегом ожидается в Нижнем Новгороде 4 ноября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Холодная и сырая погода ожидается в Нижнем Новгороде в День народного единства 4 ноября. Судя по прогнозам синоптиков, гулять будет не очень комфортно.

Согласно информации сервиса «Яндекс. Погода», в эту нерабочую пятницу весь день будет пасмурно, небо плотно будет затянуто тучами. В утренние часы будет +1, а ощущаться он будет как -3, поэтому прогнозируемый дождь превратится в снег. Северный ветер будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду.

К полудню дождь прекратится, но теплее не станет: столбики термометров не поднимутся выше отметки +2 градуса, которые будут ощущаться как -2. Если вы все-таки решитесь выйти из дома в этот день и приобщиться к празднику, ознакомьтесь с программой мероприятий в День народного единства в Нижнем Новгороде.