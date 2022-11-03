Крестный ход состоится в Нижнем Новгороде 4 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Православный крестный ход состоится в Нижнем Новгороде 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

Мероприятие начнется в 14.30 около Михаило-Архангельского собора в кремле, где находятся останки Кузьмы Минина. Крестный ход пройдет из кремля до храма в честь Рождества Иоанна Предтечи на Ивановском съезде. Возглавит его митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

4 ноября православные христиане отмечают День Казанской иконы Божией Матери в знак благодарности благодарности за изгнание с русской земли поляков. В этот же день отмечается государственный праздник – День народного единства. Его неизменно связывают с именем нижегородского купца Кузьмы Минина, который в 1612 году собрал и возглавил в Нижнем Новгороде народное ополчение, освободившее страну от польских интервентов.

Ранее мы публиковали программу празднования Дн народного единства в Нижнем Новгороде в 2022 году.