Делегация УВК ООН по правам беженцев в РФ посетила Нижегородскую область

Делегация УВК ООН по правам беженцев в РФ завершила визит в Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Визит делегации УВК ООН по правам беженцев в РФ завершился в Нижегородской области. Он продолжался 1 и 2 ноября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на регионального Уполномоченного по правам человека.

Делегация Управления Верховного комиссара ООН по правам беженцев в Российской Федерации посетила пункты временного размещения (ПВР) граждан, приехавших с территории Украины. Также в приоритете делегации было изучение опыта Нижегородской области в использовании арендованных квартир как ПВР.

Делегация не только ознакомилась с бытовыми условиями содержания, но и пообщалась с проживающими в пунктах гражданами, чтобы уточнить, как идет процесс их документирования и трудоустройства. Беженцы сообщили, что всю необходимую помощь они получают оперативно.

Визит с целью посещения ПВР на базе квартир стал первым опытом для представителей УВКБ ООН.

– Возможность жить именно в квартирах позволяет приехавшим быстрее адаптироваться к новым для них условиям и способствует созданию новых социальных связей, – отметила региональный Уполномоченный Оксана Кислицына.