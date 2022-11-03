После стажировки 16 студентов остались работать в Нижегородском водоканале

Ежегодно Нижегородский водоканал проводит кросс-функциональной стажировки для студентов профильных вузов и ссузов. В этом году из 33 студентов 14 продлили свои контракты ещё на год, а двое - перешли в штат предприятия.

Кросс-функциональная стажировка - это совмещение учёбы и начала карьеры, при это студенту выплачивается заработная плата. Каждый год с марта по сентябрь предприятие предлагает студентам официальное трудоустройство на половину ставки (20 часов в неделю) и максимально гибкий график.

– Программа кросс-функциональной стажировки реализуется в Нижегородском водоканале с 2017 года, - рассказывает начальник отдела подбора, оценки и развития персонала Наталья Павловская. – С тех пор программа претерпела значительные изменения. В частности, если в 2017 году принимать студентов готовы были только отдельные подразделения, то сегодня возможность трудоустройства предлагают уже 15 подразделений водоканала, начиная от лабораторий и заканчивая юридическим отделом и IT. Также стоит отметить, что в 2017 году мы работали только с ННГАСУ, сегодня же сотрудничаем с 6 вузами и 4 ссузами города. Всё это позволило нам в 2022 году принять большое количество студентов.

Программа не только позволяет молодым специалистам получать профессиональные знания и навыки от старших коллег, но и помогает предприятию обновлять сво кадры. Хорошо зарекомендовавшие себя во время стажировки студенты получают возможность продлить её ещё на год и зачисляются в кадровый резерв предприятия, а после окончания учебы при наличии вакантных позиций - в штат водоканала. Сейчас бывшие стажеры работают электрогазосварщиками, инженерами, химиками, бактериологами, юристами, программистами.

Например, студент Нижегородского строительного техникума Кирилл Зотов проходил кросс-функциональную стажировку на Нагорном водопроводном участке.

– В прошлом году мой техникум выдвинул меня на получение именной стипендии Дельвига. Когда меня пригласили в Нижегородский водоканал, чтобы познакомить с условиями участия в конкурсе на получение стипендии, рассказали также и о возможности пройти оплачиваемую стажировку, за которую идёт стаж в трудовую книжку, - говорит Кирилл. – Меня это заинтересовало, и в марте я приступил к работе. Мне удобно совмещать стажировку с учёбой, а на самом предприятии мне понравился коллектив – он здесь очень дружный. В перспективе планирую остаться работать в водоканале, поэтому после окончания основного периода стажировки заключил контракт ещё на год.

Новый набор студентов на стажировку стартует в январе 2023 года. Подробности можно уточнить в отделе подбора, оценки и развития персонала по телефону 246-99-24, 8-930-816-97-17, 8-930-816-97-45 или отправить заявку на электронный адрес rezume@vodokanal-nn.ru.

Фото: Александр Воложанин