Дирекция по строительству подала иск в отношении концессионной компании из-за «Школы 800» ФОТО: официальный сайт «Школы 800»

АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» подала иск в отношении «ПКК «Просвещение» из-за «Школы 800». Об этом сообщает АО «СЗ НО «Дирекция по строительству».

По данным Дирекции, концессионер неоднократно нарушал график выплат по задолженности, который был подписан обеими сторонами. Поэтому Дирекция не может получить предназначающиеся ей свыше 200 млн рублей.

Между сторонами были заключены договоры проектирования и подряда на строительство «Школы 800». Но в 2021 году они были расторгнуты по инициативе ООО «ПКК «Просвещение».

Решить вопрос в досудебном порядке не удалось, и АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» подала иск в Арбитражный суд Нижегородской области. Дирекция хочет вернуть денежные средства, которые были вложены в строительство, материалы и на разработку проекта.