Ремонт казармы для мобилизованных завершен в Мулине ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Ремонт казармы для мобилизованных завершен в поселке Мулино при поддержке нижегородских предпринимателей. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В казарме обновили двери, санфаянс, поменяли светильники и розетки. Также были отремонтированы полы, где в этом была необходимость, потолки и перегородки. Кроме того, были заменены лестницы.

Работы над улучшением быта военнослужащих продолжаются. Несколько нижегородских компаний занимаются ремонтом войсковой части в Мулине. Работы ведутся в жилых помещениях, столовой и медпункте.

Работы над улучшением быта военнослужащих продолжаются ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

– Знаю, что это важно и для бытового, и для психологического комфорта. Работы на других объектах продолжаются, – отметил Глеб Никитин.