ДУКи пяти районов Нижнего Новгорода выполнили план ремонтов уже на 90%

Директор по производству Ассоциации пяти домоуправляющих компаний пяти районов Николай Кемайкин. Фото: Пресс-служба ДУКов.

Домоуправляющие компании Канавинского, Московского, Нижегородского, Советского и Приокского районов Нижнего Новгорода идут в графике по выполнению ремонтной кампании 2022 года. План работ уже выполнен на 90%.

Заменено более 1,2 тыс квадратных метров остекления на новые современные и теплые стеклопакеты. Смонтировано более 200 новых дверей в мусорокамерах и машинных отделениях лифтовых помещений. Отремонтировано более 22 тыс погонных метров межпанельных швов с заменой теплоизоляционного слоя и гидроизоляционных материалов. Акцент в масштабной ремонтной кампании 2022 года был сделан на комфорт и сохранение тепла в многоквартирных домах.

«Масштабная ремонтная кампания начинается с приходом тепла и сокращением объёмов осадков. Несмотря на то, что ремонтные работы продолжаются почти весь год, основной объем ДУКи реализуют с мая по ноябрь. Это время позволяет ремонтировать кровли, фасады, входные группы, обустраивать придомовые элементы, устанавливать детские игровые комплексы, окна и двери», – рассказал директор по производству Ассоциации пяти домоуправляющих компаний пяти районов Николай Кемайкин.

Качественный ремонт фасадов и кровель домов могут существенно сократить бюджет на оплату счетов за теплоэнергию. Домоуправляющие компании пяти районов города выполнили ремонт фасадов домов на площади более 150 тыс квадратных метров и кровель на площади более 100 тыс квадратных метров.

Большое внимание уделяется эстетике в многоквартирных домах. В рамках масштабной ремонтной кампании 2022 года отремонтировано почти 700 подъездов в многоквартирных домах.

В ходе ремонтной кампании этого года было заменено почти 20 тыс погонных метров инженерных сетей. Это значит, что жителям не придется испытывать нехватку горячей и холодной воды, не будет проблем с водоотведением. К ноябрю было уложено более 20 тыс квадратных метров асфальта на придомовых территориях.

«Ремонтная кампания близка к завершению. К концу ноября мы подведём окончательные итоги работы. Сотни объектов сданы в срок. Видео отчеты по основным объектам доступны на видеоканале "Мой Дом ТВ" – отметил Николай Кемайкин.