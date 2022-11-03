Студенты технического колледжа пополнили ряды народных дружинников в Дзержинске

В Дзержинске пополнились ряды народных дружинников: в конце октября удостоверения были вручены двадцати трем студентам Дзержинского технического колледжа, вступившим в добровольную народную дружину «Лидер» при образовательном учреждении. Новобранцев поздравили представители УМВД России по г. Дзержинску и администрации города.

«Сегодня, как никогда, важны неравнодушные люди, которые стремятся сохранить мир и порядок не только за границами нашей страны, но и в ее пределах, в частности – в нашем городе. Работая вместе с сотрудниками МВД, народные дружинники вносят свой вклад в благополучие и безопасность всех дзержинцев, а в первую очередь своих семей и друзей. От всей души благодарю уже действующих сотрудников народных дружин за работу и поздравляю новых дружинников со вступлением в ряды. Трудитесь честно и будьте достойным примером для своих однокурсников», – обратился к студентам глава города Дзержинска Иван Носков в приветственном адресе.

За первую половину 2022 года сотрудники добровольной народной дружины «Лидер» приняли участие в охране порядка во время таких городских мероприятий как День Победы, День города, день присвоения Дзержинску почетного звания «Город трудовой доблести», Рождество, Крещение и Пасха.

«Вступить в дружину могут практически все студенты, но, как показывает практика, надолго в этой деятельности остаются лишь самые ответственные и неравнодушные. Совместная работа с сотрудниками УМВД по городу Дзержинску на профилактических акциях и городских мероприятиях закаляет ребят, воспитывает в них дисциплину, стрессоустойчивость, смелость и умение быстро принимать решения. Все это пригодится им в дальнейшем, независимо от того, захотят ли они связать свою жизнь с органами внутренних дел или выберут другую сферу. Поздравляю студентов со вступлением в дружину и желаю достойно нести звание народного дружинника», – сказал заместитель начальника полиции УМВД России по г. Дзержинску подполковник полиции Илья Шаров.

Еженедельная работа ДНД «Лидер», по словам ее руководителя, связана с патрулированием и охраной общественного порядка совместно с участковыми уполномоченными УМВД по городу Дзержинску.

«На момент начала нового учебного года в нашей дружине было около 10 ребят, а теперь вместе с новобранцами нас более 30 человек. Все новые сотрудники «Лидера» – это ответственные студенты, которые любят свой город и отныне будут участвовать в охране порядка на его территории. Многих привлекает еще и возможность ближе познакомиться с работой сотрудников полиции и помогать им во время крупных городских мероприятий», – поделилась руководитель добровольной народной дружины «Лидер», член Общественного совета при УМВД России по г. Дзержинску Гюзель Щегалева.