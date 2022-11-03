Проблемный дом №6-8 в «Квартале Европейском» достроен на 90%

Строительство ЖК ведется с 2010 года. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде продолжается достройка проблемного жилого комплекса «Квартал Европейский» на улице Тимирязева. На сегодняшний день дом № 6-8 построен на 90%, готовность дома № 6-7 составляет 50%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам начальника управления по строительству региональной дирекции Дениса Ляшенко, сейчас рабочие выполняют армирование и бетонирование вертикальных конструкций, устройство полов, монтируют окна, инженерные системы и коммуникации. В доме №6-8 идет отделка фасада, отделочные работы, монтируют лифты, обустраивают подземную парковку. После завершения строительства подрядчик приступит к благоустройству территории.

- Мы делаем все возможное, чтобы дольщики быстрее получили свои квартиры и отметили новоселье. Строительные работы в ЖК «Квартал Европейский» не проводились с 2016 года. Теперь же после всех мероприятий будут восстановлены права около 300 граждан - участников долевого строительства, - рассказал директор региональной дирекции по строительству Александр Моторин.

Напомним, ЖК «Квартал Европейский» в центре Нижнего Новгорода начали строить в далеком 2010 году. Однако застройщик «КвартСтрой-НН» сдал лишь два дома, сроки сдачи еще двух постоянно переносились, а затем стройка и вовсе встала. «КвартСтрой-НН» был признан банкротом, и сейчас возведением домов занимается некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Нижегородской области».