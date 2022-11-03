АО «Транснефть–Верхняя Волга» завершило ремонт электродвигателя магистрального насосного агрегата на НПС в Нижегородской области

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило капитальный ремонт электродвигателя магистрального насосного агрегата (МНА) на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Макарьево» в Лысковском районе Нижегородской области.

Работы проводились с мая текущего года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта, а также программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Цель - повышение надежности функционирования производственных объектов и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти.

Электродвигатель российского производства был введен в эксплуатацию в 2010 году. После выработки нормативного показателя 30 тыс. часов, а также для улучшения ресурсных и эксплуатационных характеристик было принято решение о временном выводе оборудования из эксплуатации для устранения возможных дефектов. Выполненные работы позволили повысить КПД и безопасность функционирования электродвигателя, срок его эксплуатации продлен на 10 лет.

Магистральные насосные агрегаты отечественного производства, оборудованные данными электродвигателями, работая в составе нефтеперекачивающий станции, обеспечивают на выходе НПС давление более 50 атмосфер и объем транспортировки нефти за час, сопоставимый с перевозкой 165 железнодорожными цистернами.

Плановые мероприятия на НПС проводились без остановки работы магистрального нефтепровода Сургут - Полоцк. Транспортировка нефти осуществлялась с использованием резервного насосного оборудования.

После завершения комплексного опробования, а также пусконаладочных работ электродвигатель МНА на НПС «Макарьево» был введен в эксплуатацию.