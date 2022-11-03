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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 7:22

В Кулебаках 39-летняя женщина зарезала мужа в ходе ссоры

Возбуждено уголовное дело
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
В Кулебаках 39-летняя женщина зарезала мужа в ходе ссоры.

В Кулебаках 39-летняя женщина зарезала мужа в ходе ссоры.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кулебаках местная жительница подозревается в убийстве собственного мужа. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Инцидент произошел днем 1 ноября в доме на улице Куйбышева. 39-летняя женщина была пьяна и поссорилась со своим мужем. Конфликт нарастал, и в какой-то момент нижегородка схватилась за нож и ударила супруга. От полученных ранений 40-летний мужчина скончался.

Подозреваемая была задержана правоохранителями, сейчас она проходит по уголовному делу в качестве подозреваемой, но в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.