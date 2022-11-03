Два 12-этажных жилых дома построят рядом с Сормовским парком. Фото: "Столица Нижний"

Еще два 12-этажных жилых дома планируют построить в Сормовском районе. Они появятся в границах улиц Федосеенко, Ударной, Достоевского и 8 Марта - недалеко от строящегося жилого комплекса «Дома на Культуре». Об этом сообщает компания-застройщик «Столица Нижний».

Новый ЖК расположится на площади 2, 64 га – недавно минград утвердил документацию по планировке этой территории. Здесь планируется сделать просторный зеленый двор с велодорожкой, зонами для тихого отдыха, детскими и спортивными площадками. Рядом будет организована парковка на 287 машин, а сам ЖК рассчитан на проживание не менее 665 человек.

Как отмечает застройщик, вся необходимая инфраструктура – школы, детские сады, магазины, поликлиника, библиотека и прочее – есть в шаговой доступности от будущего ЖК. Но, пожалуй, самым главным достоинством будущих домов станет близость к Сормовскому парку, куда жильцы смогут ходить на прогулку или утреннюю пробежку.

Приступить к строительству планируется в 2023 году.