12-летний мальчик, пропавший в Нижнем Новгороде в свой день рождения, найден живым. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нижнем Новгороде завершились поиски 12-летнего мальчика, который пропал в свой день рождения. Спустя почти сутки волонтеры и полиция сообщили, что подросток найден живым.

В среду Андрей Т. в 10 часов ушел из дома на улице Глеба Успенского и пропал. При себе у него был и сотовый телефон, и повербанк, но родственники не могли связаться с мальчиком и забили тревогу. К поискам подключились волонтеры и полиция. Вскоре стражам порядка удалось установить местонахождение школьника.

- Пропавший ранее мальчик 2010 года рождения найден сотрудниками полиции. Он находился у друга. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Почему мальчик решил уйти из дома и не предупредил взрослых, не уточняется.