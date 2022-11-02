Дороги в Нижнем Новгороде обрабатывают противогололедными материалами 2 ноября. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Специальная техника 2 ноября обрабатывает дороги в Нижнем Новгороде противогололедными материалами в связи с ранними морозами и начавшимся снегопадом. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Также в городском департаменте отметили, что готовиться к снегопаду начали с трех часов дня. Ориентируясь на прогнозы синоптиков о выпадении снега ночью, машины приступили к обработке дорог еще днем. Противогололедным материалом успели обработать основные магистрали, спуски и мосты.

Также специалисты просят нижегородцев быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Еще не все водители заменили летнюю резину на зимнюю, нужно быть предельно осторожным за рулем.

Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел оперативный штаб, чтобы подготовить коммунальные предприятия к непогоде.

- Дал поручение всем ответственным за уборку города правильно организовать свой рабочий процесс, «выводить» технику на уборку с первых дней непогоды, не дожидаясь завалов и жалоб от жителей, грамотно использовать реагенты, - заявил Юрий Шалабаев.