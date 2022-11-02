Александр Щелоков выбран главой Арзамаса. Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Александр Щелоков выбран главой объединённого городского округа города Арзамас. Единогласное решение приняли депутаты думы городского округа га заседании 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Нижегородской области.

На должность главы объединённого округа претендовало два человека – мэр Арзамаса Александр Щелоков и его заместитель по социальным вопросам Роман Шершаков.

- Считаю, что именно Александр Щелоков достоин занять этот пост. Он проявил себя за все время работы профессиональным руководителем и, что главное, человеком, который умеет общаться с людьми, прислушивается к проблемам жителей и старается решить каждую из них, - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

В правительстве отметили, что главе предстоит работать в новых условиях. Так, в городе Арзамас увеличились территория и бюджет. Он составляет пости 6 млрд рублей. По плану правительства Нижегородской области будет продолжаться проекты по водоснабжению и отоплению. Также продолжатся реконструкция и благоустройство исторических зданий.

Так, уже запланировано строительство сразу пяти учреждений: детсада на 280 мест, школы на 1100 мест, корпуса детсада на 80 мест в Выездном, школьных корпусов на 1,5 тысячи мест на улице 1 Мая и на 360 мест на территории бывшей школы №3.

Напомним, что на 2024 год запланировано строительство объездной дороги и виадука около Арзамаса. В проект будет вложено около 4,3 млрд рублей.