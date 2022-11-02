Машину смяло между автобусом и самосвалом. Фото: Госавтоинспекция Москвы

Нижегородский таксист погиб в страшном ДТП в центре Москвы утром 2 ноября. Трагедия произошла на улице 1905 года в районе дома №11. Автомобиль такси оказался смятым между самосвалом и автобусом, пишет ТАСС.

Машина такси остановилась, чтобы забрать пассажирку. В этот момент в нее на полной скорости въехал самосвал и вмял легковушку в стоящий впереди автобус. Водитель такси и 34-летняя женщина, севшая в машину за секунду до трагедии, погибли на месте. По данным правоохранительных органов, погибший таксист – 30-летний житель Нижегородской области.

Водитель самосвала с месте ДТП скрылся. Установлено, что грузовиком управлял 27-летний гражданин Беларуси. За самосвалом числится более ста штрафов. По предварительной информации, причиной аварии мог стать отказ тормозов у многотонника.

Сам момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как автомобиль такси с аварийками остановился, чтобы в него села пассажирка. Как только женщина забралась в машину, сзади в легковушку на высокой скорости влетел грузовик.