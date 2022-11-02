Новый проект «Я – для города, город – для меня» стартовал в нижегородских школах

Новый проект «Я – для города, город – для меня» стартовал в нижегородских школах. Главы департаментов мэрии будут встречаться с учениками 7-11 классов, рассказывать им о своей работе, обсуждать важные для города темы. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своих страницах в соцсетях.

Как отметил Юрий Шалабаев, уже состоялась первая встреча в школе № 151 Советского района. Директор департамента образования Владимир Радченко рассказал ребятам о новых и устаревающих профессиях, о самых востребованных специальностях в Нижнем Новгороде.

«Всего запланированы 33 такие встречи, проект продлится до апреля. Я считаю правильным, что представители мэрии расскажут ребятам о решении городских проблем, важных для каждого, поговорят о построении собственного профессионального пути. Руководитель департамента цифровой трансформации познакомит с работой IT-сферы, департамента спорта - расскажет о строительстве новых площадок и сдаче норм ГТО, дептранса - о новых дорогах и светофорных объектах. Ребята узнают много нового, возможно, определятся с будущей профессией. Надеюсь, будет полезно и интересно», - рассказал мэр.

Как отметил после первой встречи со школьниками Владимир Радченко, дети интересуются жизнью города, работой администрации. «Ребята задавали много вопросов, внесли ряд предложений и пожеланий, в частности, про развитие транспортной инфраструктуры, благоустройство города, создание спортивных объектов. Для нас очень важно вести открытый, живой диалог с юными нижегородцами», - сказал он.

«Как показывает практика, ребятам интересно общаться в неформальной обстановке. Они включаются в жизнь города, начинают осознавать себя гражданами этого города. Учителям иногда сложно перейти от предметной педагогики к социальной. Поэтому ученикам диалог с представителями власти интересен и полезен. Они могут высказать свои идеи и быть уверенными, что они услышаны», - отметила директор МАОУ «Средняя школа №151 с углубленным изучением отдельных предметов» Мария Шебалкина.

Как рассказала ученица 11 класса София Меркурьева, для нее вопрос выбора профессии стоял очень остро. «Встреча помогла мне ответить на главный вопрос – кем я хочу быть. Было интересно поговорить с директором департамента и перенять его опыт в некоторых аспектах», - сказала она.

«Я очень люблю свой город. В нашей школе баллотируюсь на должность Президента. Поэтому встреча была кстати. Внес предложение по поводу волонтерства, надеюсь, моя просьба будет услышана, и проект - реализован», - рассказал ученик 11 класса Иван Кабашоров.