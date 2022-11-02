Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 ноября 2022 14:20

Нижегородский парк «Швейцария» переходит на зимний режим

«Швейцария» уже готовится к новому году
Полина ШИБАЛКИНА
Нижегородский парк «Швейцария» переходит на зимний режим. Фото: страница парка "Швейцария" Вконтакте

Нижегородский парк «Швейцария» переходит на зимний режим. Фото: страница парка "Швейцария" Вконтакте

Любимый многими нижегородский парк «Швейцария» переходит на зимний режим работы. Об этом сообщается в социальных сетях парка.

- У природы нет плохой погоды. Есть времена года, когда активные занятия и игры на открытым воздухе не очень комфортны. Это поздняя осень и зима, - написали Вконтаке сотрудники «Швейцарии».

Согласно информации, до весны закрылись скейт-парк и спортивные площадки. В детских игровых зонах стоят напоминания об особом режиме использования элементов в холодный период.

Вместе с тем «Швейцария» уже начала готовиться к Новому Году: скоро здесь появится иллюминация и праздничные арт-объекты.

Ранее стало известно, что нижегородский парк начал монтировать каток к новогодним праздникам.