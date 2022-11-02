Нижегородский парк «Швейцария» переходит на зимний режим. Фото: страница парка "Швейцария" Вконтакте

Любимый многими нижегородский парк «Швейцария» переходит на зимний режим работы. Об этом сообщается в социальных сетях парка.

- У природы нет плохой погоды. Есть времена года, когда активные занятия и игры на открытым воздухе не очень комфортны. Это поздняя осень и зима, - написали Вконтаке сотрудники «Швейцарии».

Согласно информации, до весны закрылись скейт-парк и спортивные площадки. В детских игровых зонах стоят напоминания об особом режиме использования элементов в холодный период.

Вместе с тем «Швейцария» уже начала готовиться к Новому Году: скоро здесь появится иллюминация и праздничные арт-объекты.

Ранее стало известно, что нижегородский парк начал монтировать каток к новогодним праздникам.