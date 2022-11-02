АО «Транснефть-Верхняя Волга» объявляет конкурс журналистского мастерства «Стальные русла потоков энергии»

Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга» приглашает журналистов и представителей блогерского сообщества принять участие в творческом конкурсе. Конкурс приурочен к 30-летию ПАО «Транснефть».

Цель - поддержка и развитие открытого диалога компании и ведущих российских журналистов, продвижения передового опыта, достижений, модернизации и инновационного развития российской нефтетранспортной отрасли.

Конкурс стартовал 1 ноября 2022 года и завершится 1 августа 2023 года. Представители СМИ и социальных медиа могут представить свои работы в трех тематических номинациях:

«Опережая время» (производственная деятельность организаций системы «Транснефть» (ОСТ), строительство и реконструкция нефтетранспортной инфраструктуры, повышение надежности эксплуатации и транспортировки нефти и нефтепродуктов, импортозамещение и технологическая независимость, инновационные технологии и цифровая трансформация в деятельности ОСТ);

«Сохранить и приумножить» (экологические проекты, использование зеленых технологий, бережное отношение к природе, восстановление биоресурсов и биоразнообразия);

«Жить добротой» (социальная, благотворительная и волонтерская деятельность ОСТ).

Принять участие в конкурсе профессионального журналистского мастерства возможно по нескольким номинациям одновременно. Конкурсная комиссия принимает к рассмотрению работы, опубликованные с 1 ноября 2022 года по 1 июля 2023 года, в различных форматах и жанрах, в том числе отдельные печатные работы, циклы публикаций, телепередачи. Работы авторов блогов и телеграм-каналов должны отвечать нескольким критериям: число подписчиков должно быть не менее 1000, а общее количеством знаков в постах не менее 3000.

Обладатели трех первых мест будут отмечены ценными призами, а авторы лучших работ примут участие в церемонии подведения итогов в г. Москве.

Полностью с условиями конкурса можно познакомиться на нашем сайте.