Экс-глава нижегородского депкульта Беагон собирается получить гражданство Израиля. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Бывший глава департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Роман Беагон перебрался в Израиль и теперь собирается получить гражданство этой страны. Сейчас он уже начал изучать язык, а затем примется за поиск работы.

- Родина останется Родиной, но ты не обязан всю жизнь пробыть на одном месте, - рассказал Роман Беагон в интервью NewsNN. - Пойду либо в бизнес, либо, как в России, в муниципальное управление. Здесь тоже есть что улучшать.

Напомним, в апреле 2021 года чиновник был задержан по подозрению в «Превышении должностных полномочий». По версии следствия, в декабре 2020 года по указанию подозреваемого его подчинённый заключил договор на изготовление десяти информационных стендов на сумму 1 миллион 205 тысяч рублей. Однако стенды так и не были изготовлены.

- В ходе предварительного расследования фигурант признал вину в совершении инкриминируемого деяния, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде запрета занимать должности на государственной и муниципальной службе на срок два года. Дело было рассмотрено в особом порядке.

Вскоре после этого Роман Беагон покинул страну и перебрался в Венгрию. Там же он и женился, а затем переехал в Израиль.