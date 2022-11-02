Три новых участка под коммерческую застройку выставили на торги в Нижегородской области. ФОТО: телеграм-канал Егора Полякова

В Нижегородской области выставили на торги еще три земельных участка под коммерческую застройку. Об этом в своем телеграм-канале рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

- В дополнение к семи ноябрьским лотам мы выставили на торги еще три областных земельных участка, - отметил чиновник. – Они предназначены для возведения объектов капитального строительства. Все они расположены на территории самого Нижнего Новгорода.

По словам заместителя губернатора, торги состоятся 1 декабря 2022 года. Речь идет об участках по адресу: у дома № 3/1 по улице Мончегорская, у дома № 20 по улице Гороховецкая, у дома № 2 по улице Нижнепечерская.

Заявки на участие в аукционах будут принимать по адресу Кремль, корп.14, кабинет № 306 с 10:00 до 17:00. Перерыв с 12:00 до 13:00.