Объездную дорогу и виадук построят около Арзамаса в 2024 году

Объездную дорогу и виадук построят в Арзамасском районе в 2024 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Порядка 4,3 млрд рублей направят на строительство дороги и путепровода в Арзамасском районе в ближайшие два года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В частности, здесь планируют построить объездную дорогу от рабочего поселка Выездное до железнодорожной станции Арзамас-1, чтобы вывести транзитные потоки из города. Кроме того, в Выездном будет построен путепровод над железнодорожными путями, что позволит местным жителям и туристам не стоять в пробках на переезде.

Протяженность новой объездной дороги составит чуть более 5 километров, проект включает строительство моста длиной 83 метра. Максимально разрешенная скорость движения – 100 километров в час, а на территории населенного пункта – 50 километров в час. На территории города также будут построены тротуары. Стоимость реализации проекта составит 2,64 млрд рублей.

Строительства виадука в Выездном местные жители ждали много лет. Его длина составит около 275 метров и по 750 метров - подъезды с каждой стороны. Путепровод будет двухполосным, с расчетной скоростью движения 70 км/ч. Стоимость строительства путепровода – 1,66 млрд рублей.

Планируется, что реализация этих проектов улучшит инфраструктуру юга Нижегородской области в связи со строительством здесь трассы М-12 и развитием туристско-паломнического кластера.